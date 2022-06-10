За три периода поддержки во время пандемии Covid-19 выплачено 811,44 млн евро

За три периода поддержки во время пандемии Covid-19 Служба государственных доходов (СГД) выплатила в общей сложности 811,44 млн евро, сообщила в интервью агентству LETA генеральный директор СГД Иева Яунземе.

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Наибольшая сумма — 668,01 млн евро — была выплачена с ноября 2020 года по июнь 2021 года.

В период с октября 2021 года по февраль 2022 года было выплачено 89,61 млн евро, а в период с марта по июнь 2020 года — 53,82 млн евро.

По словам Яунземе, за все три периода выплаты поддержки было получено 69 778 заявлений. В первую волну 55 201 физическому лицу было выплачено пособий за простой на 53,818 млн евро, а во вторую волну 77 122 физическим лицам — 142,922 млн евро.

Субсидии на зарплаты во вторую волну составили 23,357 млн евро 30 455 лицам, а во время третьей волны пандемии 32,375 млн евро было выплачено 32 083 лицам.

Во второй волне 501,732 миллиона евро были выплачены 11 053 налогоплательщикам в виде грантов на оборотный капитал, а в третьей волне этой помощи было выплачено на 70,233 млн евро 4 555 налогоплательщикам.