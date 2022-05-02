За трое суток в Латвии зарегистрировано 713 новых случаев Covid-19, 10 человек скончались
Foto: LETA

За трое суток в Латвии выявлено 713 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти десяти пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным ЦПКЗ, умершие входили в возрастные группы: 70 — 70 лет (4 человека), 80-89 лет (пять человек), 90 — 99 лет (один человек). Четверо из скончавшихся не были вакцинированы, шестеро — вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 385, 2 случая на 100 тысяч населения.

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