За трое суток выявлено 2611 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведен 8081 лабораторный тест на Covid-19, из них доля положительных — 32,3%.

Среди заболевших 1197 человек не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1414 пациентов были привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1029 случав на 100 тысяч населения.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 883 631 человека.