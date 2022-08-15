За трое суток выявлено 2611 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
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В целом проведен 8081 лабораторный тест на Covid-19, из них доля положительных — 32,3%.
Среди заболевших 1197 человек не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1414 пациентов были привиты от Covid-19.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1029 случав на 100 тысяч населения.
С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 883 631 человека.
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