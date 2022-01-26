За тяжелые осложнения после вакцин можно будет получить компенсацию в 142 тысячи евро

Государство пообещало, что с этого года можно будет получать компенсацию за побочные эффекты, вызванные вакцинами против Covid-19. Максимальный размер компенсации за причинение вреда здоровью или жизни пациента составит 142 290 евро.

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Министерство здравоохранения разработало и представило на общественное обсуждение проект постановления о компенсациях за побочные эффекты вакцин от Covid-19. В случае серьезного или средней тяжести вреда здоровью или жизни, вызванного побочными эффектами вакцин от Covid-19, можно будет затребовать компенсацию. Она включает в себя возмещение расходов на лечение, чтобы устранить или уменьшить причиненный вред здоровью.

Максимальный размер компенсации за причинение вреда здоровью или жизни пациента составит 142 290 евро.

В постановлениях Кабинета министров уже предусмотрено, что госбюджет финансирует все расходы, связанные с вакцинацией от Covid-19, ее организацией, надзором и контролем, приобретением вакцин, оформлением медицинской документации, введением вакцин, а также лечением осложнений (побочных эффектов). Однако Минздрав просит учесть, что пациенту может потребоваться помощь платных медицинских учреждений или лекарства, которые не возмещаются из государственного бюджета.

По оценке министерства, в 2023 году и далее ежегодно может понадобиться 278 717 евро, которые планируется выделять из остатка средств Государственного агентства лекарств. В случае нехватки финансирования будет подан запрос о выделении денег из средств на непредвиденные случаи.

Решение о предоставлении компенсации будет принимать Государственное агентство лекарств, куда необходимо подать заявление о компенсации. Это можно сделать не позднее двух лет с момента обнаружения ущерба для здоровья, но не позднее трех лет с даты вакцинации.

Компенсация будет доступна людям, которые получили в Латвии вакцину, зарегистрированную в Европейском агентстве лекарственных средств. Ее могут выплатить в том случае, если ущерб здоровью или жизни напрямую связан с побочным эффектом вакцины, указанным в описании медикамента, и результате у человека возникли длительные или постоянные нарушения здоровья, из-за которых самообслуживание и функциональные возможности не восстановились в течение 26 недель.

Чтобы подать претензию, нужно будет заполнить форму заявления и приложить заключение медицинского работника о возможной причинно-следственной связи проблем со здоровьем с побочными эффектами вакцин от Covid-19.

В случае смерти пациента подать заявление на компенсацию может подать наследник.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 7 февраля текущего года.