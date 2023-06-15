За угрозы убийства и избиения введена уголовная ответственность

Сейм утвердил в окончательном чтении поправки, которые предусматривают уголовное наказание за угрозы убийства или причинения тяжких телесных повреждений. Также уголовно наказуемым деянием станет любое преследование жертвы. Поправки вступят в силу с 15 июля этого года.

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Закон ужесточен, в первую очередь, в отношении агрессоров, которые состоят или состояли с жертвой в какой-либо связи: родственной, романтической или имущественной. За угрозы убийства, избиения и за преследования им теперь может грозить до трех лет. Такие дела также будут рассматриваться в приоритетном порядке. Кроме того, преследование агрессора может быть начато даже без заявления жертвы — как отметили в Сейме, это будет отвечать "интересам общества".



В остальных случаях (при отсутствии между жертвой и агрессором близких отношений) за те же правонарушения максимальный тюремный срок будет составлять один год.

За злонамеренное невыполнение постановления о защите от насилия также может быть назначено максимальное наказание сроком на три года.

Инициаторы поправок отметили в аннотации к законопроекту, что изменения "направлены на обеспечение более эффективной защиты лиц, которым угрожают причинить серьезные телесные повреждения или убить, чья безопасность находится под угрозой из-за многократного или длительного отслеживания, наблюдения, высказывания угроз и нежелательного общения, а также лиц, которые имеют определенную защиту от насилия по решению суда".

По мнению законодателей, принятие поправок обеспечит более эффективное ведение уголовных процессов при расследовании подобных преступлений, а также применять к подозреваемым и обвиняемым лицам меру пресечения в виде задержания на срок до девяти месяцев, из которых в досудебном процессе лицо будет допущено к содержанию под стражей не более четырех месяцев.

Как сообщалось, большой резонанс в обществе вызвало убийство в Екабпилсе. 16 апреля на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал ее и угрожал. Женщина регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.