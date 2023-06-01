За уникальное достижение: правительство выделит сборной Латвии и LHF более полумиллиона евро

За третье место на Чемпионате мира по хоккею правительство решило выделить сборной Латвии по хоккею и Латвийской федерации хоккея (LHF) 576 717 евро. Решение принято в четверг, 1 июня, сообщает агентство LETA.

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Ранее Министерство образования и науки (МОН, отвечающее за сферу спорта в Латвии) подготовило проект решения правительства о выделении 576 717 евро сборной Латвии по хоккею и LHF — это вдвое больше, чем планировалось ранее.

Согласно закону о спорте, мужская сборная Латвии по хоккею за третье место в финале Чемпионата мира этого года могла претендовать на денежный приз до 102 447 евро, а LHF — на денежный приз до 106 716 евро за развитие спорта.

В то же время, по мнению МОН, достижение латвийских хоккеистов — уникально для латвийского спорта, поэтому их необходимо оценивать "на самом высшем уровне".

Игрокам сборной Латвии, их тренерам и обслуживающему персоналу спортсменов за третье место на Чемпионате мира планируется выделить 220 000 евро, а федерации — 356 717 евро.

Также в соглашении о сотрудничестве между MОН и LHF будут установлены цели расходования выделенной Федерации суммы. Из нее 250 000 евро пойдут на развитие детского и юношеского хоккея, а 106 717 евро — на развитие хоккея, при этом не менее 50% этой суммы предусмотрено на подготовку юных спортсменов.

Деньги планируется выделить из средств государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства.

Уже сообщалось, что 28 мая сборная Латвии завершила Чемпионат третьим местом, победив американцев со счетом 4:3 в игре за бронзовые медали.

Для Латвии прошедший чемпионат стал самым успешным в истории. Ранее лучшим результатом было трехкратное седьмое место.