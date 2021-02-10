За упокой латвийской экономики: латвийцы принесли свечи к замку президента
Foto: Facebook/Константин Чекушин

Возле президентского замка в Риге прошла организованная партией "Согласие" акции — жители принесли к замку кладбищенские свечи "за упокой экономики".

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Партия "Согласие" обратилась с открытым письмом к президенту Латвии Эгилу Левитсу с призывом уволить нынешнее правительство, потому что оно, по мнению "Согласия", не справляется со своими обязанностями.

"Нельзя больше притворяться и не замечать, что хаотичные, противоречивые решения правительства не только не выводят нас из кризиса, но лишь усугубляют его. Господин Президент! Мы призываем Вас использовать свою должность и личный авторитет, чтобы добиться перелома в нынешней ситуации. Отправьте в отставку действующее правительство!" — говорится в обращении.

Жителей Латвии "Согласие" призвало принести к президентскому замку свечи. Такая акция не нарушает мер эпидемиологической безопасности, зато демонстрирует численность тех, кто недоволен решением правительства.

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