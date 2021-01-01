За время ЧС специалисты связались с 37 000 инфицированными Covid-19 и их контактными лицами
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С момента введения чрезвычайной ситуации 9 ноября специалисты Инспекции здравоохранения (VI) связались с 37 тысячами инфицированных Covid-19 и их контактными лицами, сообщила представитель службы Майра Калниня.

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Наблюдение за инфицированными Covid-19 и контактными лицами сегодня стали самой важной и объемной функцией инспекции. Как правило, связь ведется по телефону. Цель - чтобы человек был проинформирован о наложенных на него ограничениях, и проверка, как эти ограничения соблюдаются.

Обычно сотрудник инспекции неоднократно информирует человека об установленном статусе и связанных с ним ограничениях, а также о порядке общения с семейным врачом и эпидемиологом. Также он сообщает о возможности получения муниципальной социальной помощи и отвечает на вопросы.

Калниня отметила, что инспекция имеет право привлекать Государственную полицию к надзору за инфицированными Covid-19 и контактными персонами.

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LETA

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LETA
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