За время пандемии от Covid-19 скончались более 5000 человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В пятницу Латвия достигла печального показателя: получена информация о том, что в минувшие сутки скончались 20 человек, и таким образом общее число жертв Covid-19 за время пандемии достигло 5007 человек.

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С начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 500 126 человек. Население Латвии, по данным Центрального статистического управления, составляло в 2021 году 1 893 223 человек.

При этом расчеты агентства LETA показывают, что только за последние 14 дней диагноз Covid-19 был подтвержден 127 623 жителям. Эксперты при этом допускают, что реальные в последние недели заболеваемость выше: из-за очередей в лаборатории не все делают тесты. Звучали даже предположения, что реально в день заболевать могут более 20 тысяч человек — при том, что официальная статистика в последние выявляет 10-11 тысяч новых случаев заражения.

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