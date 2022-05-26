За время существования правительства Кариньша сменилась половина министров

С начала 2019 года, когда было сформировано правительство во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое единство"), сменилась половина состава Кабинета министров.

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Правительство Кариньша было сформировано в январе 2019 года. С первого дня и до сих пор свои должности занимают министр обороны Артис Пабрикс ("Развитию/За!"), министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные"), министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое единство"), министр финансов Янис Рейрс ("Новое единство"), министр сообщения Талис Линкайтс ("Консервативные") и министр сельского хозяйства Каспарс Герхардс (Национальное объединение, НО).

В свою очередь, обладатели других министерских портфелей со временем сменились.

После того, как тогдашний министр культуры Даце Мелбарде (НО) была избрана в Европейский парламент (ЕП), ее место на посту главы Минкульта занял сопартиец Наурис Пунтулис.

В 2020 году два министра лишились своих постов. Ральф Немиро (тогда еще из KPV LV) потерял кресло министра экономики из-за того, что его допуск к государственной тайне был отозван. Янис Витенбергс (в то время член KPV LV, сейчас — НО) заменил Немиро.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Развитию/За!") также решил оставить министерское кресло. Он решил уйти в отставку после того, как его бывший член партии Марис Мичеревскис заявил, что Пуце сразу после выборов в Рижскую думу попросил его предоставить пропуск на стоянку депутатов столичного самоуправления. Пост министра охраны среды и регионального развития занял Артурс Томс Плешс ("Развитию/За!").

В начале 2021 года Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитию/За!"). В качестве министра здравоохранения был утвержден Даниэль Павлютс ("Развитию/За!"), когда Винькеле потеряла свою должность.

В июне 2021 года премьер-министр объявил, что KPV LV больше не будет в коалиции, в связи с чем министр благосостояния Рамона Петровича и министр внутренних дел Сандис Гиргенс потеряли свои должности. Их места заняли Гатис Эглитис ("Консервативные") и Мария Голубева ("Развитию/За!").

В результате этих "реорганизаций" сменился и министр образования и науки. Анита Муйжниеце ("Консервативные") заняла место Илги Шуплински.

В мае этого года Нацблок потребовал отставки Голубевой в связи с работой полиции в парке Победы 9 и 10 мая. НО пригрозило, что министры партии покинут правительство, если Голубева останется на своем посту. Голубева заявила, что потеряла доверие премьер-министра и подала в отставку. Соответственно, пост министра внутренних дел займет член ""Развитию/За!"" — заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы, генерал Кристапс Эклонс.

В то же время Кариньш воспринял действия НО по требованию отставки Голубевой как "попытку шантажа", поэтому премьер-министр потребовал, чтобы министр экономики Янис Витенбергс покинул свой пост. Его заменит Илзе Индриксоне (НО), нынешний парламентский секретарь Министерства экономики.

Эклонс и Индриксоне будут утверждены в министерских должностях на заседании Сейма в четверг, 26 мая.