За выходные – 1379 случаев Covid-19, умерли пять человек

За последние трое суток в Латвии зарегистрировано 1379 новых случаев Covid-19, получена информация о пяти смертях от коронавируса.

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Всего за выходные в Латвии сделано 6553 лабораторных теста на коронавирус, из них 21% дал положительные результаты.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился с 675,4 до 630 на 100 тысяч жителей. Семидневный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился с 304,3 до 272,3 на 100 тысяч жителей.

За три дня получена информация о смерти пяти пациентов коронавирусом. Двое из них входили в возрастную группу 70-79 лет, а трое — в возрастную группу 80-89 лет. Всего за время пандемии в Латвии от коронавируса умерли 6033 человека.

За последние семь дней коронавирусом в Латвии заразились 5156 человек.