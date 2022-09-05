За выходные – 1441 новый случай Covid-19

За последние три дня в Латвии зарегистрирован 1441 новый случай Covid-19, получена информация об одном умершем от коронавируса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего за три дня латвийцы сделали 6200 лабораторных тестов на Covid-19, их них 23,2% оказались позитивными. Среди заболевших 602 человека не были вакцинированы, а 839 были вакцинированы от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч человек продолжает уменьшаться — за выходные с 586,3 до 552,8 случаев на 100 тысяч жителей.

За последние три дня получена информация об одном умершем от коронавируса, он входил в возрастную группу 70-79 лет и был вакцинирован.

За выходные дни число пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось со 192 до 203 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За выходные дни госпитализировано 34 пациента с Covid-19, выписаны 20 человек.

У 89 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 82 человек среднетяжелое течение заболевания, семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в Латвии от коронавируса умерли 5950 человек.