За выходные дни кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 упал до 385,2 случая

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 с пятницы снизился с 391,3 до 385,2 случая на 100 000 населения.

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Всего за последние три дня было проведено 7288 лабораторных тестов на Covid-19, из них 9,8% оказались положительными. Из 713 зарегистрированных новых случаев заражения 206 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 507 были вакцинированы.

На данный момент в Латвии скончались 5770 человек с диагнозом Covid-19.

С начала пандемии это заболевание лабораторно подтверждено у 822 726 человек.