За выходные дни кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 упал до 385,2 случая
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 с пятницы снизился с 391,3 до 385,2 случая на 100 000 населения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего за последние три дня было проведено 7288 лабораторных тестов на Covid-19, из них 9,8% оказались положительными. Из 713 зарегистрированных новых случаев заражения 206 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 507 были вакцинированы.

На данный момент в Латвии скончались 5770 человек с диагнозом Covid-19.

С начала пандемии это заболевание лабораторно подтверждено у 822 726 человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно