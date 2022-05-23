За выходные в больницах увеличилось число пациентов с Covid-19

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за минувшие выходные дни выросло со 156 до 171 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За последние сутки госпитализировано 29 пациентов с коронавирусом, выписаны семь человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находится 51 пациент, при этом у 45 человек среднетяжелое течение заболевания, а состояние шести человек — тяжелое.