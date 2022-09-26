За выходные в больницах значительно увеличилось число пациентов с Covid-19

В течение минувших трех суток число госпитализированных пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 371 до 435 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие выходные госпитализирован 51 пациент с Covid-19, выписано за последние сутки 11 человек.

У 153 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 149 человек среднетяжелое течение заболевания, четыре находятся в тяжелом состоянии.

В прошлый раз наибольшее количество пациентов, находившихся на лечении в больницах с Covid-19 в качестве основного диагноза, было в августе: тогда их число составляло 129.