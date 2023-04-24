Забастовка медиков — в сентябре, акция протеста — в мае

Медицинские работники планируют провести забастовку в сентябре, а акцию протеста — уже 11 мая, сообщила на пресс-конференции руководитель Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце.

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По ее словам, в понедельник к шествию педагогов присоединились около тысячи медицинских работников. Но отдельная акция протеста медиков запланирована на 11 мая, ее организуют Латвийская ассоциация молодых врачей и отраслевые организации.

"Думаю, на сей раз мы услышали, как противопоставляются друг другу две отрасли — образование и медицина. Поэтому мы решили объединиться и выступить с призывом за здоровую и образованную Латвию. Мы надеемся, что наконец-то кто-то начнет смотреть на проблему с точки зрения обычного человека, посмотрит, сколько денег мы тратим на каждого жителя Латвии, его здоровье и образование. Какая зарплата у учителя? Какая зарплата у врача?", — пояснила Айзсилниеце.

"Если мы не посмотрим на эти простые вещи, мы никуда не продвинемся, поскольку без образованного и здорового человека невозможен рост государства. Мы надеемся, что политики наконец-то это поймут", — добавила глава общества.

"Нам нужны молодые люди, которые не уезжают, а те, кто ведет свои научные изыскания здесь", — говорит Айзсилниеце.