Забастовка медиков, возможно, откладывается

Министерство здравоохранения готово частично удовлетворить требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода о повышении зарплаты. Прибавку в 10% могут в следующем году могут получить медики — но не технический персонал, сообщает Rus.lsm.

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"Конечно, переговоры — это всегда поиск компромисса. И нам пришлось во многом уступить, но, с другой стороны, Минздрав тоже показал действительно понимание того, что необходимо повысить заработную плату медикам в следующем году хотя бы на 10%, но всем — честно и солидарно", — заявил Валдис Керис, глава Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода.

Предположительно, вопрос о том, будет ли отложена забастовка, может быть решен во вторник, 21 сентября. Свое мнение должен высказать профсоюз. Министерство здравоохранения должно получить гарантии от правительства, что деньги на повышение зарплат. Только в этом случае забастовка будет отложена.