Забастовка педагогов может повлиять на работу более 160 учебных заведений Риги, сообщили в Рижской думе.

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В настоящее время 74 школы и 90 детских садов столицы подали заявки на полное или частичное участие в забастовке. Около десяти школ планируют полностью приостановить работу, хотя сроки приостановки различаются.

Такая же ситуация и в дошкольных образовательных учреждениях — 28 детских садов сообщили о возможной приостановке работы на время забастовки.

В целом в забастовке могут принять участие более 3700 педагогов столичных школ и детских садов.

В самоуправлении подчеркнули, что информация о масштабах забастовки в столице еще обобщается. Также дума следит за переговорами между Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA) и Министерством образования и науки, чтобы оперативно реагировать на изменения.

С учетом того, что количество бастующих педагогов в учреждениях разное, учебный процесс будет обеспечиваться в соответствии с возможностями, и об этом каждое учреждение проинформирует и детей, и родителей. Информация будет предоставлена не позднее четверга.

Рижская дума напоминает, что любой работник образовательного учреждения имеет право участвовать в забастовке, поэтому просит с пониманием отнестись к предстоящим изменениям в учебном процессе.

В Риге 101 школа и около 150 детских садов.

Как сообщалось, во вторник на заседании Кабинета министров глава LIZDA Инга Ванага заявила, что, если договоренности между профсоюзом и правительством не будут выполнены до среды, 19 апреля, трехдневная забастовка учителей не будет отменена.

ЛПРОН планирует провести 24 апреля акцию протеста и начать трехдневную забастовку учителей по всей Латвии.