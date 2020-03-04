Заболел гражданин Германии, который в Риге ехал в одной маршрутке с заболевшим коронавирусом иранцем

Вместе с гражданином Ирана, который стал первым заболевшим Covid-19 в Эстонии, в центр Риги на маршрутке ехал гражданин Германии, у которого позднее появились характерные симптомы. Об этом на пресс-конференции Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) рассказал его представитель Юрий Перевозчиков.

По его словам, ЦКПЗ выявил всех пассажиров самолета Стамбул-Рига, на котором прилетел заболевший иранец, остался один неидентифицированный. Позже выяснилось, что это был гражданин Германии. Он провел в Латвии один день, затем вернулся домой, где у него проявились симптомы.

Через Ригу, возможно, прошли уже три случая заболевания Covid-19. Сейчас ЦКПЗ идентифицирует людей, которые могли быть в контакте со вторым заболевшим человеком в Эстонии. Он тоже ехал через Ригу — прилетел из Бергамо, а затем отправился на родину на личном автомобиле. ЦКПЗ призывает пассажиров с 23-го по 27-й ряд рейса FR4714, прилетевшего в Ригу 29 февраля в 17:40, сообщить о себе по номеру 113.

На сегодняшний день в Эстонии подтверждены два случая коронавируса. Первый был установлен рано утром 27 февраля у человека, ехавшего автобусом из Риги в Таллинн. Зараженный был незамедлительно госпитализирован и сейчас выздоравливает. Второй случай заражения новым коронавирусом в стране выявлен у жителя Тарту.