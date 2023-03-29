Заболеваемость Covid-19 на прошлой неделе увеличилась на 15,3%
Foto: Publicitātes foto

Число новых случаев заболевания Covid-19 на прошлой неделе (20-26 марта) увеличилось на 15,3%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 219 новых случаев Covid-19, тогда как неделей ранее — 190. За неделю было проведено 982 теста, что на 15,6% меньше, чем неделей ранее. Удельный вес положительных результатов составил 22,3%, что на 6% больше, чем на предыдущей неделе.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось на 15,9%.

На прошлой неделе было зарегистрировано 12 случаев смерти пациентов с коронавирусом, тогда как неделей ранее — семь.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Будни курьера — какие они?