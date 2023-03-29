Заболеваемость Covid-19 на прошлой неделе увеличилась на 15,3%

Число новых случаев заболевания Covid-19 на прошлой неделе (20-26 марта) увеличилось на 15,3%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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На прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 219 новых случаев Covid-19, тогда как неделей ранее — 190. За неделю было проведено 982 теста, что на 15,6% меньше, чем неделей ранее. Удельный вес положительных результатов составил 22,3%, что на 6% больше, чем на предыдущей неделе.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось на 15,9%.

На прошлой неделе было зарегистрировано 12 случаев смерти пациентов с коронавирусом, тогда как неделей ранее — семь.