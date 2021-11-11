Заболеваемость Covid-19 снизилась во всех самоуправлениях. Даугавпилс по-прежнему лидирует

За прошедшие сутки во всех самоуправлениях Латвии уменьшилось количество людей, инфицированных Covid-19 за последние две недели, свидетельствуют обобщенные данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей все еще 1323,8 случая, в 17 самоуправлениях этот уровень выше, чем в среднем в стране, но в Даугавпилсе он в два раза выше — 2349 случая, сообщает агентство LETA. Сравнительно высок уровень заболеваемости в Краславском крае — 1971,2, и в Саласпилсском крае –1919,7 случаев на 100 000 человек.

За прошедшие сутки больше всего новых случаев выявлено в Риге — 439 из 1378 или 32%. 14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей в столице снизился до 8062 человек.

В Даугавпилсе вчера выявили 106 новых случаев, в Екабпилском крае — 59, в Лиепае — 41, в Елгавском и Бауском крае — по 39 случаев, в Валмиерском крае — 37, в Вентспилсе — 34, в Цесисском крае — 33, в Мадонском крае — 30 случаев. Только в небольшом Вараклянском крае вчера не выявили ни одного нового случая.

За последние две недели больше всего заболевших в Риге — 8062 человека, в Лиепае — 1061, в Екабпилском крае — 655, в Елгаве — 627, в Огрском крае — 617, в Бауском крае — 602, в Валмиерском крае — 599, а в Вентспилсе — 567.

Во всех самоуправлениях страны сократилось количество выявленных за последние две недели случаев. Меньше всего это заметно в Гулбене и Вараклянах, там выявлено всего на один случай меньше, а вот в Риге был самый резкий спад — на 404 случая.

За прошедший день Covid-19 выявлен у 233 человек в возрастной группе от 30 до 39 лет, у 211 человек 50-59 лет, и у 208 человек в возрасте от 40 до 49 лет. В других возрастных группах случаев меньше. За последние две недели больше всего ковид-пациентов было в возрасте от 30 до 39 лет — 4319 человек.

Уже сообщалось, что в среду в Латвии выявлено 1378 новых случаев Covid-19, скончались 48 пациентов с коронавирусом.

Всего было произведено 15 562 теста, доля позитивных результатов — 8,9%. Из 1378 заболевших большинство — 922 человека — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 456 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся — три человека в возрасте 40-49 лет, шесть — от 50 до 59 лет, десять — от 60 до 69 лет, пятнадцать — от 70 до 79 лет, двенадцать — от 80 до 89 лет, два — старше 90 лет.

Среди умерших 45 человек не были вакцинированы, трое — были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1323,8.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 236 765 человек при населении в 1,89 млн человек.