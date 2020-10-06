Заболеваемость Covid-19 в Латвии превысила 30 случаев на 100 000 человек

Кумулятивная заболеваемость коронавирусом в Латвии достигла 31,25 случаев на 100 000 жителей. Это рекордные показатели, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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С 22 сентября заболеваемость выросла в шесть раз. SPKC считает риск общественному здоровью средневысоким в том случае, если этот показатель превышает 25.

В Эстонии и Литве заболеваемость по-прежнему выше (51,03 и 52,65 соответственно), но растет он медленнее, чем в Лавии. В Эстонии с 1 по 5 октября он вырос на 0,5%, в Литве на 14,9%, а в Латвии — на 60%. Сейчас это самый быстрый рост в Европе.

Как сообщалось, за сутки выявлено 69 заболевших, госпитализировано шесть человек, один человек умер.