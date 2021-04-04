В Латвии заболеваемость Covid-19 в пасхальные праздники — самая низкая среди стран Балтии, свидетельствуют статистические данные.

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Если в пятницу 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составлял в Латвии 370,3 случая, а в Литве — 349,8 случая, то в субботу соответственно 352,2 и 364 случая.

В Эстонии 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 населения значительно выше, чем в других странах Балтии — в пятницу он составлял 1177 случаев, в субботу — 1122, в воскресенье — 1053,52.