Заболеваемость Covid-19 в Латвии — самая низкая среди стран Балтии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Латвии заболеваемость Covid-19 в пасхальные праздники — самая низкая среди стран Балтии, свидетельствуют статистические данные.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Если в пятницу 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составлял в Латвии 370,3 случая, а в Литве — 349,8 случая, то в субботу соответственно 352,2 и 364 случая.

В Эстонии 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 населения значительно выше, чем в других странах Балтии — в пятницу он составлял 1177 случаев, в субботу — 1122, в воскресенье — 1053,52.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

От владельца

Truči, Ķeguma nov.,
350 000€
Zālīša iela, Teika, Rīga,
129 947€
Sergeja Eizenšteina iela, Mežciems, Rīga,
50 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Krasta iela, Bauskas nov.,
275 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
215 000€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
250€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
90 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Valkas nov.,
48 000€
Zalves iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
850€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
290€
VEF Baloži, Olaines nov.,
980€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Volguntes iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
320€
Rembates iela, Pļavnieki, Rīga,
79 500€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Mežvairogu ceļš, Ādažu nov.,
800€
Jūras iela, Carnikavas nov.,
168 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Sīpeles iela, Mārupes nov.,
393 393€
Plūmju iela, Ogres nov.,
15 750€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
3 100 000€