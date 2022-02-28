Заболеваемость Covid-19 в Латвии снижается

На прошлой неделе, с 21 по 27 февраля, число новых случаев Covid-19 в Латвии снизилось на 5,6%, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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На прошлой неделе в стационары в среднем поступали 153 человека в день по сравнению со 157 неделей ранее, при этом на 0,3% уменьшилось количество пациентов с тяжелым течением заболевания.

В среднем каждый день на прошлой неделе проводилось 19 552 теста и выявлялось 9080 новых случаев. Из всех тестов 12,3% (16 842) были выполнены в рамках скрининга в образовательных учреждениях, а 87,7% (120 022) проведены среди остального населения.

Коэффициент репродуктивности вызывающего Covid-19 вируса снизился до 0,94, тогда как неделей ранее составлял 1.

На прошлой неделе увеличилась заболеваемость среди детей возрасте 7-9 лет, а в возрастной группе от 20 до 49 лет заболеваемость сохранялась выше средней по стране. На прошлой неделе продолжала увеличиваться заболеваемость коронавирусом в Курземе.

За последнюю неделю заражение коронавирусом происходило так же часто среди людей, получивших первичную вакцинацию, как и среди непривитых, но в 2 раза реже инфицировались те, кто получил бустерную вакцину, отмечает ЦПКЗ.