Заболеваемость Covid-19 в Латвии снизилась до пяти случаев на 100 тысяч жителей

За последние 14 дней кумулятивная заболеваемость коронавирусной болезнью Covid-19 в Латвии составила 4,9 случаев на 100 тыс. жителей, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Этот показатель самым высоким в Евросоюзе был Швеции (71,05 случаев заболевания на 100 тыс. жителей), а самым низким - в Словении (0,38 случаев на 100 тыс. жителей).

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее пояснила, что министры здравоохранения стран Балтии работают над соглашением, которое позволит отменить правило об обязательной самоизоляции для людей, прибывающих из стран ЕС, в которых кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней не превышает 15 случаев на 100 тыс. жителей.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, сейчас этому критерию отвечают следующие страны ЕС: Словения, Хорватия, Словакия, Греция, Кипр, Венгрия, Норвегия, Литва, Болгария, Австрия, Эстония, Чехия, Германия, Финляндия, Франция, Италия, Нидерланды и Люксембург.

Уже сообщалось, что за последние сутки в Латвии сделано 1243 теста на Covid-19, заболевание выявлено у одного человека, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

В целом с начала пандемии проведено 108 174 теста, Covid-19 выявлен у 1065 человек. Выздоровели 745 человек, 24 умерли.