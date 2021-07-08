Заболеваемость Covid-19 в Латвии снова выросла после длительного снижения

За минувшие сутки проведено 6700 тестов на коронавирус, результаты 50 из них оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Получена информация об одном умершем, он принадлежал к возрастной группе от 80 до 89 лет.

Доля положительных результатов тестов — 0,7%.

Кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней впервые за долгое время снова увеличилась: день назад она составляла 35,4 случая на 100 000 жителей, а теперь выросла до 36,3 случая на 100 000 жителей.

В SPKC агентству LЕТА сообщили, что нынешний прирост кумулятивного показателя связан с длинными праздничными выходными, когда объемы тестирования были значительно меньше, поэтому снизилось и количество выявленных случаев. Сейчас, когда возобновилась работа и вновь проводятся скрининги, в результате более обширного тестирования наблюдается увеличение числа случаев.

Всего с начала пандемии в Латвии заболели 137 797 человек. За время пандемии в Латвии умерли 2535 человек с Covid-19. За последние две недели в стране подтверждено 687 случаев заражения, все остальные считаются выздоровевшими.