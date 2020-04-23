Заболеваемость Covid-19 в Латвии в процентном соотношении выше всего в Стопиньском крае

Заболеваемость Covid-19 в Латвии в настоящее время составляет 40,5 случая на 100 000 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваемости. Самая высокая заболеваемость в Стопиньском крае, где на 100 000 жителей зарегистрировано 119,9 случая

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

На втором месте Озолниекский край — 100,3 случая, на третьем Гаркалнский край — 93,5 случая. В Риге уровень заболеваемости составляет 68,8 случая на 100 000 населения.

В Риге в настоящее время зарегистрировано 435 заболевших, в Стопиньском крае — 13.

В целом случаи Covid-19 зарегистрированы в 67 краях.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 30 до 39 лет — 172 человека. В группе от 40 до 49 лет — 140 человек, в группе от 50 до 59 лет — 134 заболевших, в группе от 60 до 69 лет — 100.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 17 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 778 человек.