Заболеваемость Covid-19 в Риге снова превысила средний показатель по стране

В Латвии средний уровень заболеваемости Covid-19 в настоящее время превышен в 17 муниципалитетах. Самым высоким он по-прежнему остается в Даугавпилсе, однако в Риге заболеваемость коронавирусом снова превысила средний показатель по Латвии. Об этом свидетельствуют последние данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей Латвии составляет 751 случай, в Даугавпилсе этот уровень превышен почти вдвое и составляет 1126,5 случаев на 100 000 жителей.

В Риге двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в минувшее воскресенье достиг 775,8 случая на 100 000 жителей, что немного превышает средний показатель по стране.

Также средний показатель заболеваемости Covid-19 превышен в Лиепае, Прейльском, Бауском, Кекавском, Мадонском, Ропажском, Валмиерском, Вентспилском, Сигулдском, Цесисском, Олайнском, Гулбенском, Аугшдаугавском и Саласпилсском краях, а также в Елгаве.