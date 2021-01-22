Заболеваемость Covid-19 за сутки снизилась до 876 новых случаев, 19 пациентов скончались
Foto: F64

В четверг, 21 января, в Латвии выявлено 876 новых случаев коронавирусного заболевания Covid-19, скончались 19 человек с этим диагнозом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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За прошедшие сутки скончался один пациент из возрастной группы от 45 до 50 лет, один — от 55 до 60 лет, семеро — от 65 до 75 лет, еще семеро — от 75 до 85 лет, трое — от 85 до 95 лет.

Всего в четверг в стране было выполнено 12 397 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 7,1%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 59 586 человек.

Госпитализация за сутки потребовалась 125 пациентам с диагнозом Covid-19. Пятерых перевезли в другой стационар. Общее число находящихся в стационаре коронавирусных больных достигло 1115 человек — на десять человек больше, чем днем раньше.

У 1015 пациентов стационара болезнь протекает в среднетяжелой форме, у 100 — в тяжелой.

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