Заболеваемость гриппом продолжает снижаться; чаще болеют дети

Средняя интенсивность гриппа в Латвии продолжает снижаться, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

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На прошлой неделе зарегистрировано 205,3 случая на 100 000 жителей, ранее — 375. Число больных, обратившихся в амбулаторные медучреждения по поводу острых инфекций верхних дыхательных путей, составило 1405, или в среднем 1898,1 на 100 000 жителей, ранее — 2046,1 на 100 000 жителей.

С пневмонией к врачу обратились 33 пациента, или в среднем 44,6 на 100 000 жителей, на предыдущей неделе — 54,3 на 100 000 жителей. Наибольшая заболеваемость пневмонией зарегистрирована у детей в возрастной группе от 5 до 14 лет.

На прошлой неделе в практиках семейных врачей было зарегистрировано 152 клинических случая гриппа, самая высокая заболеваемость зафиксирована в Гулбене, Даугавпилсе, Екабпилсе, Вентспилсе, Валмиере, Резекне, Риге.

Также самая высокая заболеваемость гриппом зарегистрирована у детей в возрастной группе 5-14 лет. Стационарные медучреждения сообщили о 68 госпитализированных больных гриппом, чаще всего в возрастной группе 65 лет и старше. Также сообщалось об 11 госпитализированных больных с пневмонией после гриппа.

За прошедшую неделю число случаев Covid-19 в Латвии увеличилось на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей. Лабораторно подтверждено 194 случая Covid-19. Доля положительных тестов увеличилась на 2,6%.