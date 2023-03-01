Заболеваемость гриппом продолжает снижаться
Foto: Shutterstock

В Латвии заболеваемость гриппом продолжает снижаться, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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На прошлой неделе с 20 по 26 февраля всего было зарегистрировано 116,2 случая на 100 000 жителей, в то время как еще неделей ранее их было 199,9.

Практики семейных врачей на прошлой неделе зарегистрировали 86 клинических случаев. Большинство из них в Риге и Даугавпилсе. Самая высокая заболеваемость гриппом зафиксирована у детей в возрасте до четырех лет.

С пневмонией на прошлой неделе обратились 32 пациента или в среднем 43,2 случая на 100 000 жителей. Неделей ранее показатель составлял 52,7 случая. Самая высокая заболеваемость опять же среди детей в возрастной группе до четырех лет.

Сообщается о 42 пациентах, которым потребовалась госпитализация, чаще всего это жители старше 65 лет. Также сообщается о девяти пациентах, у которых грипп перешел в пневмонию.

Также от больниц поступили сообщения о 45 госпитализированных пациентах, у которых выявлен Covid-19. Неделей ранее их было 46.

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