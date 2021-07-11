Заболеваемость коронавирусом в Латвии снижается, суббота - второй день подряд без летальных исходов

В субботу, 10 июля, в Латвии выявлено 36 новых случая Covid-19, летальных исходов не зарегистрировано, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). Смерть пациентов с коронавирусом не регистрируется уже второй день подряд.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей в Латвии за сутки уменьшился с 36,7 до 36,4 случая.

В субботу было сделано 6907 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,5%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 137 899 человека. За время пандемии в Латвии умерли 2536 человек с Covid-19.

В субботу в больницы страны помещено два пациента с Covid-19, выписаны четыре человека, которые вылечены от коронавируса. Поэтому число больных с коронавирусом в латвийских больницах снизилось до 70 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. У 56 пациентов - среднетяжелое течение болезни, 14 человек находятся в тяжелом состоянии.