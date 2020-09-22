Заболеваемость Сovid-19 в Латвии почти в 15 раз ниже, чем в среднем в ЕС

С ухудшением эпидемической ситуации в странах ЕС и ЕЭЗ двухнедельный средний показатель заболеваемости Сovid-19 в этом регионе вырос до 76 случаев на 100 000 населения, что почти в 15 раз выше, чем в Латвии, рассказал директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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По его словам, в Латвии этот показатель составляет примерно пять случаев на 100 000 населения, что является самым низким показателем в Европе среди тех стран, где есть случаи Сovid-19.

В Эстонии заболеваемость составляет 31 случай на 100 000 населения, в Литве - 24, в Испании - более 300.

В Латвии позитивными на прошлой неделе были 0,3%-0,4% тестов на Covid-19. По крайней мере в 10 странах ЕС позитивными являются более 3% тестов. В странах Балтии этот процент значительно ниже, сказал Перевощиков, и ситуация там находится под контролем.

На прошлой неделе в Латвии выявлен 51 случай Covid-19, на позапрошлой - 46. В течение двух недель 35 случаев были завозными, и больше всего связано с Россией - 15 и Украиной - шесть.