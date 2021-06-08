Заболеваемость упала ниже 200: по "принципу светофора" должны быть новые послабления?

"Принцип светофора" подразумевает новые послабления при заболеваемости ниже 200 случаев на 100 000 жителей, сообщает LETA со ссылкой на принятое ранее решение Кабмина.

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В соответствии с этим документом, принятом в феврале 2021 года, с уровнем заболеваемости от 100 до 200 случаев на 100 000 жителей должны быть разрешены индивидуальные визиты к специалистам разных сфер и индивидуальные спортивные тренировки в помещениях.

Должны открыться кафе: внутри за столиком могут находиться не более двух человек, снаружи — до четырех.

Некоторые из смягчений, предусмотренные "принципом светофора", сейчас и так работают для привитых и переболевших, отмечает LETA.