Заболеваемость ВИЧ в Латвии — почти в три раза больше средней по ЕС

Латвия вновь лидирует в антирейтинге по заболеваемости ВИЧ, следует из ежегодного доклада ВОЗ. В 2021 году было выявлено 212 новых случаев, это 11,2 случае на 100 000 жителей. Средний уровень заражения по ЕС и ЕЭС — 4,3 новых случая на 100 000 жителей.

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В 2021 году в 29 странах ЕС и Европейской экономической зоны было выявлено 16 624 новых случаев ВИЧ. Это 4,3 случая на 100 000 жителей. Хуже всего в плане заболеваемости дела обстоят на Кипре (148 случаев, или 16,5 случая на 100 000 жителей) и в Латвии (212 случаев, 11,2 случая на 100 000 жителей). Наиболее благополучной оказалась Словения (32 случая, 1,5 на 100 000 жителей).

Латвия относится и к числу стран с поздней диагностикой ВИЧ (выше 60% случаев). Больше всего случаев поздней диагностики в Черногории (86%), Люксембурге (74%), Албании (71%), Латвии (65%), Швеции (64%), Эстонии (63%), Италии (63%), Дании (62%), Германии (61%).

Заболеваемость в Европе выше среди мужчин (5,8 на 100 000), чем среди женщин (1,6 на 100 000). В среднем коэффициент разницы составляет 3,6. Сильнее всего разница между заболеваемость у мужчин и женщин выражена в Хорватии (где этот коэффициент составляет 11,8), на Мальте (10,3) и в Венгрии (10,0). В тех странах, где этот коэффициент сильно отличается, главным способом заражения является секс между мужчинами.

Чаще всего новые случаи заражения наблюдаются в возрасте 25-29 лет (9,3 случая на 100 000 жителей), причем у мужчин этого возраста заболеваемость составляет 14,9 случая на 100 000 жителей. У женщин самая "опасная" группа — 30-39 лет (заболеваемость 4 случая на 100 000 жителей).

Молодые люди 15-24 лет — это 11% населения этих стран и 10% заболевших ВИЧ в 2021 году. Люди старше 50 лет — это 41% населения и 21% новых заболевших.

Наиболее часто ВИЧ передавался через секс между мужчинами — это 40% (6647) всех новых случаев и 55% тех случаев, когда источник заражения известен. Что интересно, Латвия в этом плане отличается от других стран — в ней процентуально меньше всего (около 15%) случаев заражения через секс между мужчинами, а большая часть заражений произошла из-за гетеросексуальных контактов.

Секс между мужчинами — основная причина (более 60%) случаев заражения ВИЧ в 11 странах — Австрии, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Ирландии, Мальте, Нидерландах, Польше, Словакии и Испании. Интересно, что в крайне консервативной Венгрии этот процент самый большой — около 85% случаев. Гетеросексуальные контакты — вторая самая распространенная причина заражения — 29% (4 848) от общего количества и 40% тех случаев, когда известен источник передачи инфекции. В Латвии, Эстонии, Франции, Норвегии и Румынии гетеросексуальные контакты — это основной источник инфекции.

Латвия и Греция лидируют по количеству заражений ВИЧ через инъекцию — 24% и 20% случаев соответственно. В среднем по ЕС такие случаи составляют 4%.

Количество заражений в ЕС постепенно снижается в 2012 года. Средняя заболеваемость в 2019 году была 5,5 случая на 100 000 жителей, в 2020 показатель снизился до 4.0, а в 2012 увеличился до 4,3 — и это увеличение специалисты связывают с запоздалой диагностикой из-за пандемии.

Что касается европейских стран в целом, то хуже всего ситуация с ВИЧ в России, (40,2 новых случая на 100 000 жителей), Украине (37,1), Молдове (25,9), Казахстане (18,7), Кипре (16,5), Беларуси (15,6) и Армении (15,2). Лучше всего — в Словении (1,5), Хорватии (1,9) и Норвегии (1,9). Ни одного нового случая ВИЧ не было выявлено в 2021 году в Сан-Марино.