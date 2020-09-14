Заболевание Covid-19 констатировано у двух работников Daugavpils siltumtīkli
Foto: LETA

Исполнительный директор самоуправления Даугавпилса Сабина Шнепсте подтвердила, что у работников муниципального предприятия выявлен вирус. Тесты на Covid-19 сдали и другие работники предприятия, у них отрицательные результаты. Планируется, что через некоторое время будут проведены повторные тесты. Больные находятся на домашнем карантине.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Несмотря на то, что с начала сентября в Даугавпилсе наблюдается рост заболеваемости Covid-19, Daugavpils siltumtīkli и другие предприятия и учреждения самоуправления продолжают работать в обычном режиме. Шнепсте подчеркнула, что заболевания не обнаружено ни у одного из сотрудников думы или муниципальных учреждений.

Самоуправление также не располагает информацией о возможных очагах Covid-19 в городе. "Каждую неделю мы получаем информацию от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) для отслеживания динамики", - сказала исполнительный директор, добавив, что при необходимости самоуправление может перейти на удаленную работу, так как такой опыт уже есть.

По данным ЦПКЗ, рост заболеваемости в Даугавпилсе наблюдается с начала сентября, за это время количество заболевших увеличилось в несколько раз. К воскресенью было известно о 21 пациенте с Covid-19 в городе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус Даугавпилс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления