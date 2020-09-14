Заболевание Covid-19 констатировано у двух работников Daugavpils siltumtīkli

Исполнительный директор самоуправления Даугавпилса Сабина Шнепсте подтвердила, что у работников муниципального предприятия выявлен вирус. Тесты на Covid-19 сдали и другие работники предприятия, у них отрицательные результаты. Планируется, что через некоторое время будут проведены повторные тесты. Больные находятся на домашнем карантине.

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Несмотря на то, что с начала сентября в Даугавпилсе наблюдается рост заболеваемости Covid-19, Daugavpils siltumtīkli и другие предприятия и учреждения самоуправления продолжают работать в обычном режиме. Шнепсте подчеркнула, что заболевания не обнаружено ни у одного из сотрудников думы или муниципальных учреждений.

Самоуправление также не располагает информацией о возможных очагах Covid-19 в городе. "Каждую неделю мы получаем информацию от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) для отслеживания динамики", - сказала исполнительный директор, добавив, что при необходимости самоуправление может перейти на удаленную работу, так как такой опыт уже есть.

По данным ЦПКЗ, рост заболеваемости в Даугавпилсе наблюдается с начала сентября, за это время количество заболевших увеличилось в несколько раз. К воскресенью было известно о 21 пациенте с Covid-19 в городе.