Заболевание Covid-19 затронуло также Прейльский и Дурбский края

За прошедшие сутки заболевание Covid-19 было констатировано у жителей еще двух самоуправлений — Прейльского и Дурбского краев. Таким образом, новый коронавирус затронул уже 56 латвийских самоуправлений, свидетельствует обобщенная информация Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

За прошедшие сутки выявлено 16 новых случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 509 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки были взяты у 1182 человек, а в целом анализы на наличие заболевания сдали 19 380 человек.

В больницах находятся 29 пациентов с Covid-19, у 26 из них заболевание средней тяжести, трое находятся в тяжелом состоянии.