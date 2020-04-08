Заболевшие Covid-19 работники Резекненской больницы все еще продолжают лечение, сообщила агентству LЕТА специалист по общественным отношениям учреждения Лаура Сондоре-Строде.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

По ее словам, результаты анализа на Covid-19 детского хирурга Резекненской больницы остаются положительными, заболевшая медсестра сдаст повторный тест на наличие вируса в четверг. У третьего заболевшего работника больницы все еще наблюдаются симптомы заболевания, поэтому он пока не будет проходить повторное тестирование.

В свою очередь пациент с Covid-19, который проходил лечение в больнице, уже отпущен домой. В больницу поступил один новый пациент с вирусом, течение его болезни не является тяжелым.

По словам Сондоре-Строде, большая часть работников больницы, которым была предписана самоизоляция, уже вернулись к выполнению служебных обязанностей. Больница продолжает работу.