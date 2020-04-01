Заболевшие коронавирусом есть и среди полицейских

Covid-19 констатирован у нескольких работников Госполиции, сообщила агентству LETA пресс-секретарь полиции Элина Приедите.

Число заразившихся она не сообщила, но отметила, что речь идет об отдельных случаях. По ее словам, один из полицейских заразился в командировке.

У случившемся уведомлен Центр профилактики и контроля заболеваний, ведется эпидемиологическое расследование. Все заболевшие находятся на карантине, те, кто с ними контактировал, соблюдают самоизоляцию.

Накануне, 31 марта, сообщалось, что коронавирусом болеет уже 26 медработников, среди которых — врачи, медсестры, администраторы и шоферы. Заболело и четверо военных — двое латвийских и двое солдат НАТО, служащих в Латвии.