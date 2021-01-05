Заболевший Covid-19 ехал на автобусе Рига-Лиепупе-Айнажи

В ходе эпидемиологического расследования, Центр профилактики и контроля заболеваний выяснил, что 4 января пациент, у которого подтверждён Covid-19, ехал на автобусе Рига-Лиепупе-Айнажи.

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Рейсовый автобус AS "CATA" под номером 7514 выехал с рижского автовокзала в 13.00. Инфицированный человек ехал из Риги до Лиепупе.

Всем пассажирам, которые ехали этим рейсом, рекомендуют следить за состоянием здоровья. Если появятся характерные симптомы, нужно оставаться дома и связаться с семейным врачом.

В ЦПКЗ также напоминают, что в таких случаях быстрее узнать, о том, что был контакт с заболевшим, помогает приложение "Останови Covid".