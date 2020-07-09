Заболевший Covid-19 Индриксонс посещал футбольный матч в Валмиере

Среди болельщиков на футбольном матче между юрамальским "Спартаком" и "Валмиерой" был заболевший коронавирусом Гунтарс Индриксонс, сообщает LETA.

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Валмиерский футбольный клуб сообщил, что во время матча 3 июля организаторы соблюдали все меры предосторожности — дистанция между болельщиками составляла 2,5 метра. Тем не менее клуб призывает посетителей матча следить за своим здоровьем и быть осторожными.

Клубу "Валмиера" известны прямые контактные лица больного, с ними представители организации свяжутся лично.

Как уже сообщалось, участников конгресса Латвийской федерации футбола (ЛФФ) просят срочно сдать тест на Covid-19. У одного из участников конгресса подтвержден коронавирус — это был кандидат на пост члена правления ЛФФ Гунтарс Индриксонс.