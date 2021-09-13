Заболевший Covid-19 пассажир ехал на автобусе в Сигулду и пересел на поезд в Инчукалнс

В ходе эпидемиологической проверки Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) выяснил, что пассажир, у которого подтверждено заболевание Covid-19, 11 сентября ехал на автобусе от станции Саулкрасты в Сигулду и позже отправился на поезде в Инчукалнс.

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Как сообщили агентству LETA в SPKC, инфицированный пассажир в 15.07 сел на автобус на станции Саулкрасты и уехал в направлении Сигулды. Далее в 17.09 человек поехал в обратном направлении на поезде Сигулда-Рига и вышел на станции в Инчукалнсе.

Всех, кто ехал этими же автобусом и поездом просят внимательно следить за своим здоровьем и при появлении характерных симптомов обращаться к семейному врачу.

В случае, если появились симптомы болезни, тест на коронавирус можно сделать бесплатно с направлением от семейного врача.