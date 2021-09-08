Заболевший Covid-19 пассажир ехал на автобусе Валмиера-Рига

В ходе эпидемиологического расследования Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC) установил, что пассажир с подтвержденным диагнозом Covid-19 3 сентября ехал на автобусе Валмиера - Рига.

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В 6.43 пассажир сел в автобус Валмиера-Рига с рейсовым номером 865 и ехал из Гаркалне в Ригу. В свою очередь, обратно - из Риги в Гаркалне - он ехал в 12.46 автобусом Рига-Сигулда с рейсовым номером 838.

Всех, кто ехал этими же автобусами просят внимательно следить за своим здоровьем и при появлении характерных симптомов обращаться к семейному врачу.