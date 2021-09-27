Заболевший Covid-19 пассажир ехал на электричке Саулкрасты-Рига
Foto: F64

В ходе проведения эпидемиологического расследования Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC) выяснил, что заболевший Covid-19 пассажир 22, 23 и 24 сентября ездил на электричке Саулкрасты - Рига (nr. 6107) - в 7.30 он садился в поезд на остановке Вецаки.

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Также установлено, что 24 сентября этот пассажир ехал обратно по маршруту Рига-Скулте (nr. 6152), в 20.37 от Риги до станции Вецаки.

Всех, кто ехал в эти дни просят внимательно следить за состоянием здоровья и появлении симптомов обращаться к семейному врачу.

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