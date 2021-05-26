Заболевший Covid-19 пассажир ехал на электричке Слока-Рига
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В ходе проведения эпидемиологического расследования, Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) выяснил, что пассажир с подтвержденным диагнозом Covid-19 с 17 по 22 мая, а также 24 и 25 мая передвигался на электричке Слока-Рига, сообщили в ЦПКЗ.

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Заболевший в обозначенные даты в 8.16 выезжал из Булдури и ехал до Риги электричкой Слока-Рига (рейсовый номер 6408) , сидел в первом вагоне.

Обратно он возвращался 19 мая в 18.00 на электричке Рига-Слока (рейсовый номер 6429), а 20 и 24 мая в 17.45 на поезде Рига-Тукумс 1 (рейсовый номер 6517). В свою очередь, 15 мая возвращался в 20.30 на поезде Рига-Тукумс 1 (рейсовый номер 6521).

Всех пассажиров, которые ехали этими же маршрутами просят следить за своим здоровьем и при появлении характерных симптомов связаться со своим семейным врачом.

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