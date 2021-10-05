Заболевшим Covid-19 детям сократили карантин до 7 дней

Поскольку у детей заболевание Covid-19 протекает быстрее, чем у взрослых, инфицированный коронавирусом школьник сможет сделать тест на седьмой день с начала карантина. Если результат тест будет отрицательным, учащийся сможет вернуться в школу. Такое решение приняло правительство во вторник, 5 октября.

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Это сделано для того, чтобы дети смогли как можно скорее вернуться к очной учебе.

Решение предусматривает, что во время домашнего карантина на седьмой день можно сделать тест на наличие коронавируса. Школьник может вернуться в образовательное учреждение на очную учебу с отрицательным результатом теста.

Для взрослых период карантина по-прежнему составляет 10 дней.

Также решение правительства предусматривает, что антигенный тест может проводиться не только практикующим врачом, но и, например, фельдшером. Это сделано с целью повышения доступности упомянутой услуги.

Для этого фельдшер должен зарегистрироваться в реестре практикующих врачей на время пандемии.

Медучреждение также должно обучить фельдшера проведению антиген-тестов, чтобы тому было разрешено их проводить. Также о том, что медицинский сотрудник начал проводить такие тесты, необходимо сообщить Инспекции здравоохранения.

Как было объявлено на заседании правительства, Группа оперативного руководства работает над анализом доступности и стоимости тестов на антигены.