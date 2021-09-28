Забор, который Словения подарила Латвии, установили на самом опасном участке границы (фото)

На участке, где нелегальное пересечение границы Латвии встречается чаще всего, установили подаренный Словенией забор. В этом году границу Латвии со стороны Беларуси пытались пересечь 500 нелегальных мигрантов, рассказал журналистам глава пограничной службы Гунтис Пуятс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пуятс указал, что такой забор — временное решение, и когда будет построен настоящий забор, колючую проволоку можно будет установить поверх него.

Чтобы латвийско-белорусская граница была защищена, потребуется построить около 130 км забора, — добавил Пуятс. "Когда этот забор будет построен, можно будет говорить об абсолютной безопасности", — заявил глава пограничной службы.

Пятикилометровая колючая проволока будет намотана в несколько слоев, поэтому ее хватит примерно на 1,7 км границы. Установку колючей проволоки планируется закончить во вторник.

Ранее сообщалось, что во время встречи с министром обороны Словении министр обороны Латвии Артис Пабрикс (AP) принял в подарок пять километров забора из колючей проволоки для защиты границы.