Забор, который Словения подарила Латвии, установили на самом опасном участке границы (фото)
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

На участке, где нелегальное пересечение границы Латвии встречается чаще всего, установили подаренный Словенией забор. В этом году границу Латвии со стороны Беларуси пытались пересечь 500 нелегальных мигрантов, рассказал журналистам глава пограничной службы Гунтис Пуятс.

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Пуятс указал, что такой забор — временное решение, и когда будет построен настоящий забор, колючую проволоку можно будет установить поверх него.

Чтобы латвийско-белорусская граница была защищена, потребуется построить около 130 км забора, — добавил Пуятс. "Когда этот забор будет построен, можно будет говорить об абсолютной безопасности", — заявил глава пограничной службы.

Пятикилометровая колючая проволока будет намотана в несколько слоев, поэтому ее хватит примерно на 1,7 км границы. Установку колючей проволоки планируется закончить во вторник.

Ранее сообщалось, что во время встречи с министром обороны Словении министр обороны Латвии Артис Пабрикс (AP) принял в подарок пять километров забора из колючей проволоки для защиты границы.

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