Забытый пин-код от банковской карты можно будет посмотреть в приложении Swedbank

Теперь в мобильном приложении Swedbank можно будет посмотреть свои пин-коды, сообщает пресс-служба банка.

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Смотреть пин-коды можно будет неограниченное количество раз, но для каждого просмотра нужно будет заново авторизоваться в приложении с помощью Smart-ID или калькулятора кодов.

Услуга будет доступна как для частных лиц, так и для предприятий, которым выданы карты.

Пин-код будет виден на экране 30 секунд. Банк напоминает, что его не должны видеть посторонние. Если код кажется слишком сложным, его можно изменить в любом банкомате Swedbank.

По словам главы отдела поддержки карт Swedbank Лиене Гасини, за год карт выдал около миллиона карт, при этом 18 000 пользователей за год забыли свой пин-код. Такие пользователи часто обращаются в банк с просьбой заменить карту до окончания ее срока годности, потому что не могут получить к ней доступ.