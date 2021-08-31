Забывчивым жильцам потребление воды будут рассчитывать по новой формуле

Кабинет министров утвердил изменения в порядке расчета потребления воды. Новые правила относятся только к домам, где управление домом находится полностью в руках хозяев квартир.

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В ситуации, когда неизвестен объем потребления воды к одной из квартир, нежилом помещении или мастерской, объем будет рассчитан по формуле, основанной на норме потребления воды на одного жителя. Норму устанавливает самоуправление.

В случае с нежилыми помещениями счет будет выписан согласно самому высокому потреблению воды в месяц за последние полгода, сообщает Министерство экономики. Таким образом, забывчивые владельцы получат счет за поставленную им воду согласно одной из этих формул, а счет за остальную "утерянную" воду будет разделен между владельцами.

По мнению ведомства, это поможет предотвратить ситуации, когда один собственник вынужден оплачивать несоразмерно большие счета за разницу в потреблении воды.

Чтобы собственники дома могли применять новый алгоритм, им надо договориться, кто будет рассчитывать потребление и внести соответствующие правки в договор с предприятием, оказывающим услуги поставки воды.

Кроме того, дома в управлении владельцев квартир смогут продлить срок повторной верификации счетчиков, если в инструкции аппарата указан более длительный срок использования.