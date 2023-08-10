"Зачем народ стравливать?!" Глава Lido Кирсонс заступился за граждан РФ, которых могут выдворить из Латвии

Основатель и акционер брендов Lido и CherryFix Гунар Кирсонс в передаче "Открытый разговор" на LR-4 вступился за граждан России (бывших (не)граждан Латвии), которых могут выдворить из страны из-за поправок к Закону об иммиграции. Бизнесмен призвал политиков "перестать стравливать народ".

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"Нельзя старым людям, которые язык не знают, но жили в социализме в Латвии и любят эту страну, уезжай! — считает бизнесмен. — А если он любит Латвию, у него здесь дети, внуки. Когда всем так сложно, когда надо сплотить народ, когда был такой хоккей, когда был такой Праздник песни и танца, где вместе шли латыши, русские и ромы — зачем сегодня поднимать этот вопрос (про ВНЖ)? Хватит нам этих двух идиотов рядом (в Москве и Минске) — мы что, хотим тут то же самое?"

Бизнесмен призвал перестать стравливать народ. "Я не боюсь об этом говорить — мы должны это делать! У нас, если политик не достиг хорошей карьеры — он начинает получать дивиденды с того, что травит народ! Зачем?! Ты хочешь страну куда увести?! Нельзя это сегодня делать. И об этом надо говорить! Мы должны сделать страну богатой, чтобы каждый хотел здесь жить, хотел язык знать".

В пример он приводит Германию, где в свое время было и его предприятие. "Там без знания немецкого тебя никто не будет выгонять и политически с тобой разбираться, но ты будешь там чувствовать себя чужим. Будь в этой стране нашим. И все".

Кирсонс напомнил, что сам родился в Сибири, куда сослали его родителей. "Я спрашивал папу, почему он с русскими (дружит), а он говорит: сын, русский народ раньше за честь стрелялся, это очень честный народ. Это политика плохая… Почему нам не жить с ними вместе?"

По словам Кирсонса, когда маму с 4 детьми выслали, русский солдат подсказал ей, какие вещи брать с собой. "И она мне говорила: это политика плохая, сынок, не иди в нее, а народ — он хороший!"

Нельзя говорить, что русские или белорусы плохие, считает Кирсонс, там есть много хороших. Важно не уподобляться диктаторам соседних стран и не делать политику Латвии плохой. Конечно, я люблю свой национальный язык, но мне не так важно, на каком со мной говорят…"

2 сентября автоматический постоянный вид на жительство бывших (не)граждан Латвии (ПМЖ), получивших гражданство России после мая 2003 года, утратит силу. Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, попавшие под поправки к Закону об иммиграции должны пройти ряд процедур. Около 6000 человек этой категории документы на новый статус даже не начинали подавать — в сентябре они получат письма с просьбой покинуть Латвию.